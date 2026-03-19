Taglio accise, Conte: Decretino carburanti è presa in giro per rassicurare chi va a votare – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 “Il Governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio e ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro. Solo che ritorna indietro solo per altri 20 giorni, perché ha atteso 20 giorni dall’aumento del caro energia e caro carburante e adesso fa ‘un decretino‘ che non si è mai visto. Di solito, i decretini durano un po’ di più, ma questo vale 20 giorni. Il tempo di poter rassicurare chi va a votare in questo momento per questo referendum. È una presa in giro”, lo ha detto Conte a Milano. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev