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Trump a cronista: Non ho avvertito di attacco a Iran? Giappone ama sorprese, come Pearl Harbour – Il video

19 Marzo 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 19 marzo 2026 "Il Giappone e gli Stati Uniti sono davvero buoni amici. Ma una domanda: perché non avete detto della guerra agli alleati degli Stati Uniti in Europa e in Asia, come il Giappone, prima di attaccare l'Iran?", così un cronista giapponese a Trump durante l'incontro con la premier Takaichi nello Studio Ovae della Casa Bianca. "Quando siamo entrati, siamo entrati molto duramente e non ne abbiamo parlato a nessuno perché volevamo la sorpresa. Chi conosce meglio del Giappone la sorpresa? Perché non ci avete avvertito di Pearl Harbor? Dovevamo fare una sorpresa e lo abbiamo fatto. E a causa di quella sorpresa, abbiamo eliminato nei primi due giorni molti più obiettivi di quanto ci aspettassimo. Quindi se lo vado a raccontare a tutti non c'è più la sorpresa", ha risposto il Presidente Usa. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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