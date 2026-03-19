Von der Leyen: Con Eu Inc. un'impresa in 48 ore in tutta l'Ue – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 “Le barriere interne all’Europa ci danneggiano più dei dazi provenienti dall’esterno. Nella nostra Unione, gli imprenditori che vogliono espandersi sono le prime vittime della frammentazione normativa. Invece di un mercato, si trovano ad affrontare 27 sistemi giuridici e più di 60 forme societarie nazionali. Le conseguenze sono reali. Il tempo e il denaro spesi per archiviare documenti non vengono spesi per creare o innovare. Ovviamente, questo deve cambiare, e velocemente. E così ecco che arriva EU Inc., il 28esimo regime. EU Inc. crea un quadro unico aziendale europeo. Si tratta di un semplice insieme di regole che funziona in tutto il nostro mercato unico di 450 milioni di consumatori. Renderà drasticamente più semplice avviare e far crescere un’impresa in Europa. Qualsiasi imprenditore potrà creare una società entro 48 ore da qualsiasi parte dell'Unione europea, completamente digitalizzata, per meno di 100 euro e senza capitale sociale minimo. Al centro di questa proposta c’è un principio semplice: “una volta sola”. Le aziende forniranno alle autorità pubbliche le loro informazioni – i loro dati – una sola volta. Tali informazioni verranno poi condivise automaticamente tra le amministrazioni competenti, dai registri delle imprese alle autorità fiscali e di previdenza sociale, basta nominarlo. E queste informazioni saranno archiviate e facilmente accessibili in un nuovo registro delle imprese dell’UE per le società EU Inc. La seconda caratteristica: EU Inc. è essenzialmente digitale. Le società EU Inc. opereranno in un ambiente completamente digitale. Dalla registrazione alle assemblee dei soci, dall'archiviazione dei documenti alle operazioni sul capitale. Le aziende saranno in grado di gestire i propri documenti e comunicare con altre imprese e amministrazioni in modo completamente digitale, in tutti i 27 Stati membri”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando uno dei pilastri del cosiddetto 28esimo regime. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev