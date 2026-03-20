Bersani: Giudici si ispirano a Costituzione per sostituire Parlamento e Governo quando c'è dubbio – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 17 marzo 2026 “Noi vogliamo che i magistrati abbiano idee e che la politicità dei magistrati sia la politicità costituzionale, nel senso che si applica la Costituzione dove è prescrittiva, nel senso che dove c’è il dubbio si manda alla Corte Costituzionale, nel senso che nel dubbio ti fai ispirare dalla Costituzione, così hanno fatto i magistrati tante volte, sostituendo Parlamento e Governo”. Lo ha detto Pierluigi Bersani a un evento per il no al referendum sulla giustizia a Napoli. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev