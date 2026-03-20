Caro energia, Von Der Leyen: Dobbiamo aggiornare meccanismo Ets e abbassare tasse elettricità – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "La quarta e ultima componente è la tariffazione del carbonio. Il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) sta funzionando: ha ridotto massicciamente il consumo di gas, ha diminuito la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e ha ridotto la nostra vulnerabilità. Ha inoltre stimolato importanti investimenti nella transizione energetica, verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio come le rinnovabili e il nucleare, che sono prodotte internamente e ci garantiscono indipendenza. Tuttavia, dobbiamo modernizzarlo e renderlo più flessibile", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in una conferenza stampa al Consiglio Europeo Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev