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Caro energia, Von Der Leyen: Dobbiamo aggiornare meccanismo Ets e abbassare tasse elettricità – Il video

20 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "La quarta e ultima componente è la tariffazione del carbonio. Il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) sta funzionando: ha ridotto massicciamente il consumo di gas, ha diminuito la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e ha ridotto la nostra vulnerabilità. Ha inoltre stimolato importanti investimenti nella transizione energetica, verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio come le rinnovabili e il nucleare, che sono prodotte internamente e ci garantiscono indipendenza. Tuttavia, dobbiamo modernizzarlo e renderlo più flessibile", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in una conferenza stampa al Consiglio Europeo Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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