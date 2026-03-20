Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “Leggo che la segretaria Schlein sa dalla stampa che io sapevo questa cosa da un mese, il che mi diverte moltissimo, perché io scopro la vicenda Delmastro dalla stampa. Non so che cosa abbia letto Elly Schlein, ma sicuramente ha letto una fake news. A Delmastro viene contestato di aver preso delle quote in un ristorante con dei soci incensurati, e di aver, nel momento in cui ha scoperto che non uno dei soci, ma il padre di uno dei soci aveva problemi con la giustizia, ha venduto quelle quote. Il sottosegretario Delmastro forse avrebbe dovuto essere più accorto, ma lui, che è un signore che sta sotto scorta per il suo lavoro contro la criminalità organizzata, non può essere messo sullo stesso piano degli ambienti criminali, quindi manterrà il suo posto". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con la stampa a Bruxelles a proposito del caso del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev