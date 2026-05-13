Giorgia Meloni accende la discussione con l’opposizione al Senato: «Le mie porte aperte a chi mette gli interessi nazionali davanti a quelli di partito». Renzi: «Governo da famiglia Addams» – La diretta

La presidente del Consiglio risponde in Senato al premier time sulle domande presentate da maggioranza e opposizione

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni è al premier time al Senato, oggi, 13 maggio. Con un’agenda di temi diffusa a cui rispondere, che vanno dalla crisi in Iran che non accenna a calmarsi (con le conseguenze economiche che i consumatori italiani già sentono) al piano casa, a cui ha dedicato anche un’ampia intervista su Panorama. La polemica si accende da subito, se la domanda di Carlo Calenda le da l’assist per attaccare il resto dell’opposizione, con Matteo Renzi la polemica si accende con maggiore forza. Il leader di Italia Viva rimbrotta la presidente del Consiglio: «Mi parla di insulti, ma vi ho solo paragonato alla famiglia Addams, dovrebbe offendersi Morticia».