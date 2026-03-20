Morto Chuck Norris, addio alla star americana

La star era ricoverata alle Hawaii dopo aver avuto un malore. L'ultimo post per i fan, in occasione del suo compleanno: «Io non invecchio. Passo al livello successivo»

L’attore americano ed ex campione del mondo di karate Chuck Norris è morto. La star nei giorni scorsi ha avuto un malore ed era ricoverato in ospedale alle Hawaii. La notizia è riportata dal sito specializzato Tmz. È deceduto giovedì mattina, secondo quanto comunicato dalla famiglia, che ha dichiarato: “«È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina (giovedì). Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace». Non sono state precisate le circostanze del malore, se non che si è verificato «nelle ultime 24 ore sull’isola di Kauai».

Aveva compiuto 86 anni

Chuck Norris star delle arti marziali si è fatto un posto a Hollywood recitando in film d’azione negli anni ’80. Aveva compiuto 86 anni la settimana scorsa e aveva festeggiato l’occasione con post sui social network. «Non invecchio. Passo al livello successivo», aveva scritto. Non è la prima volta che la star di “Walker, Texas Ranger” ha avuto un malore. Nel luglio 2017 Norris ha subito due infarti, durante il campionato mondiale di arti marziali unificate. Una salute ballerina che però non gli ha impedito di tornare al cinema con un ruolo principale nel film d’azione “Agent Recon” del regista Derek Ting, nel 2024, e con l’interpretazione di sé stesso nella commedia “Zombie Plane” di Lav Bodnaruk e Michael Mier nello stesso anno. Tante le pellicole che lo hanno reso celebre oltre alla nota serie tv. Tra queste ricordiamo Rombo di tuono, Delta Force, Una magnum per McQuade e Il codice del silenzio.

(in aggiornamento)