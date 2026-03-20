Guerra del Golfo, Netanyahu: «Israele sta vincendo, l’Iran è annientato» – La diretta
Nel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari nello Stretto di Hormuz. Israele torna a bombardare nella notte Teheran mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno cominciato a rispondere agli attacchi dell’Iran. Il calciatore Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana per una foto con il governatore di Dubai. Intanto Netanyahu dice che Israele sta vincendo e che l’Iran è stato «annientato».
Netanyahu: Iran sull'orlo della decimazione
Benjamin Netanyahu ha affermato giovedì che l’Iran è sull’orlo della «decimazione», quasi tre settimane dopo l’inizio di una guerra che ha fatto impennare i prezzi degli idrocarburi. «Dopo 20 giorni, posso annunciare che l’Iran non ha più la capacità di arricchire l’uranio e che non ha più la capacità di produrre missili balistici», ha dichiarato Netanyahu durante una conferenza stampa televisiva.
Secondo il Primo Ministro israeliano, l’arsenale di missili, droni e lanciatori di Teheran è ora significativamente ridotto. L’Iran «viene annientato» e Israele «sta vincendo la guerra», ha affermato Netanyahu. «Penso anche che questa guerra finirà molto prima di quanto la gente immagini», ha aggiunto, senza specificare una tempistica.
Iran, Azmoun escluso dalla Nazionale per una foto
Sardar Azmoun, uno dei migliori calciatori iraniani, è stato espulso dalla nazionale per un presunto atto di slealtà nei confronti del governo, secondo quanto riportato dai media iraniani, rendendo improbabile la sua partecipazione ai Mondiali. La partecipazione dell’Iran ai Mondiali è offuscata dal conflitto in corso con gli Stati Uniti, che co-organizzano il torneo dall’11 giugno al 19 luglio insieme a Messico e Canada.
Azmoun è autore di 57 gol in 91 presenze con la nazionale dal suo debutto da adolescente nel 2014.
Attualmente gioca negli Emirati Arabi Uniti con lo Shabab Al-Ahli, ha irritato le autorità iraniane questa settimana pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di un incontro con il governatore di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Iran: Emirati e Arabia rispondono agli attacchi
Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti e del Kuwait hanno risposto agli attacchi missilistici: a renderlo noto, separatamente, sono l’esercito kuwaitiano e il ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti. In altre zone del Golfo, il ministero dell’Interno del Bahrein ha annunciato l’attivazione delle sirene antiaeree, mentre il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha comunicato l’intercettazione di un drone nella parte orientale del Paese. In Kuwait, un comunicato dell’esercito ha affermato che le difese aeree stavano «rispondendo a minacce ostili di missili e droni», mentre il ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti ha segnalato «una minaccia missilistica».
Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha reso noto che in poco piu’ di un’ora le sue forze avevano «intercettato e distrutto»sei droni nella parte orientale del Paese e un altro nella parte settentrionale. Ieri, droni hanno colpito una raffineria di petrolio saudita sul Mar Rosso e causato incendi in altre due in Kuwait, mentre l’Iran intensificava gli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Questi attacchi hanno fatto seguito ai gravi danni subiti mercoledì dal più grande hub del gas al mondo, Ras Laffan in Qatar, in risposta all’offensiva israeliana contro il giacimento di gas di South Pars.
Israele: nuovi attacchi su Teheran
L’esercito israeliano annuncia di aver lanciato “nuovi attacchi” su Teheran: «L’esercito ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano», si legge su Telegram.
Macron: Hormuz, la Francia pronta con la tregua
«Sullo stretto di Hormuz, ho ribadito che, una volta che la situazione sarà più calma, la Francia è pronta, insieme ad altre nazioni, ad assumersi la responsabilità di un sistema di scorta delle navi nello stretto, nell’ambito di una missione che non ha la vocazione di essere un’azione di forza e che dovra’ essere oggetto di discussioni e di coordinamento con l’Iran». Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. «Cio’ implica il coinvolgimento di tutti gli attori del settore marittimo, dai trasportatori agli assicuratori. Tuttavia, non parteciperemo ad alcuna apertura forzata dello stretto nel contesto delle operazioni di guerra e dei bombardamenti in corso», ha aggiunto.
Meloni: nessuna missione militare a Hormuz
Non ci sarà una missione militare sullo stretto di Hormuz. Lo assicura la premier Giorgia Meloni. – «Abbiamo parlato del tema della libertà di navigazione anche in riferimento a quello che c’era scritto in uno statement con alcuni altri partner europei oggi, dove chiaramente da una parte si richiama l’Iran a garantire la libertà e sicurezza nella navigazione e dall’altra si offre la disponibilità quando ci saranno le condizioni per dare una mano», ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa al termine del Consiglio europeo. «Su questo voglio essere chiara perché mi pare che ci siano state le interpretazioni un po’ forzate. Nessuno pensa ovviamente a una missione militare per forzare il blocco nello stretto di Hormuz», ha chiarito la premier.