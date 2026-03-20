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Il premier slovacco Fico a Bruxelles: No progressi su petrolio, Zelensky vuole rovesciare Orban – Il video

20 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “I Primi Ministri e i Capi di Stato degli Stati membri dell’Ue si sono occupati esclusivamente del prestito bloccato di 90 miliardi di euro per l’Ucraina e dell’interruzione delle forniture di petrolio a Slovacchia e Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba. In nessuno dei due casi si sono registrati progressi. Il prestito per l’Ucraina rimane bloccato e non è stata fissata alcuna data per la ripresa delle forniture di petrolio russo attraverso questo oleodotto. Ho sollevato la questione se noi, nell’Ue, siamo così deboli, o se si tratti di un tentativo intenzionale di tagliare definitivamente i rifornimenti di petrolio russo a Slovacchia e Ungheria. Ho anche espresso l’opinione che, ritardando continuamente la ripresa delle forniture di petrolio russo, Zelensky stia interferendo illegittimamente nella campagna elettorale in Ungheria con l’obiettivo di rovesciare l’attuale governo ungherese. Come è noto, abbiamo già adottato una misura di ritorsione interrompendo le forniture di energia elettrica di emergenza a quel Paese”. Lo afferma il premier slovacco, Robert Fico, in un video pubblicato sui social a margine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Fb Fico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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