Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpReferendum Giustizia 2026
ATTUALITÀEmilia-RomagnaInchiesteLavoro e impresaLicenziamentiRavenna

Si licenzia per vivere con la madre che non lo vuole, ma non funziona: perché la giudice lo ha cacciato di casa

20 Marzo 2026 - 17:36 Giovanni Ruggiero
embed
Aula di tribunale
Aula di tribunale
Aveva un buon lavoro e poteva contribuire almeno alle spese per la casa. Ma il 31enne di Ravenna non aveva alcuna intenzione di tirar fuori un centesimo. La madre lo porta in tribunale pur di cacciarlo: perché la giudice le ha dato ragione

Ci ha dovuto pensare una giudice a cacciare di casa un 31enne di Ravenna, che sembrava aver trovato la sistemazione perfetta, almeno dal suo punto di vista. L’uomo viveva nella casa della madre praticamente gratis. Aveva un lavoro come cameirere con un contratto a tempo indeterminato. Portava a casa, per tenerseli, 1.400 euro al mese senza contribuire neanche per sbaglio alle spese per le bolette, il condominio e qualsiasi altro costo domestico. Peccato però che la madre a un certo punto ha detto basta. Lei unica proprietaria dell’immobile ha provato a mettere alla porta il figlio, ma ha dovuto chiedere aiuto al tribunale.

La madre si rivolge al tribunale di Ravenna

Nel 2024 la donna ha deciso di passare alle vie legali, come ricostruisce il Corriere di Bologna. Tramite i suoi avvocati ha presentato ricorso al tribunale di Ravenna per chiedere la fine dell’obbligo di mantenimento e l’allontanamento del figlio dall’abitazione. La sua richiesta si basava su due punti principali: il 31enne non partecipava in alcun modo alle spese domestiche pur avendo un reddito, e il rapporto tra i due si era deteriorato al punto da rendere la convivenza «intollerabile», con il figlio che si sarebbe dimostrato un pessimo coinquilino, totalmente irrispettoso delle più basilari regole del vivere insieme.

Il colpo di scena durante il processo: il figlio si licenzia

Proprio mentre il processo era in corso, il 31enne ha pensato bene di dimettersi dal posto di lavoro. Una mossa che non gli ha portato alcun vantaggio in aula, anzi si è beccato anche la strigliata della giudice Adriana Forastiere, della sezione civile del tribunale di Ravenna. È stata lei a stabilire infatti che essersi licenziato «senza adoperarsi efficacemente per la ricerca di un altro lavoro» non fa rinascere l’obbligo di mantenimento a carico della madre.

Perché la giudice ha dato ragione alla madre

Nella sentenza si legge che il ragazzo, che non ha proseguito gli studi dopo il diploma, «ha raggiunto una età per la quale deve presumersi conseguita una dimensione di vita autonoma, con piena capacità lavorativa». Il tribunale ha anche chiarito che la permanenza in casa della madre non può essere considerata una forma di mantenimento dovuto. Se dovesse trovarsi in difficoltà, il 31enne «potrà eventualmente ritenersi meritevole della tutela ma non più del mantenimento, cui la madre non può ritenersi più giuridicamente obbligata».

Via di casa entro il 30 giugno 2026

Con la sentenza di p rimo grado, il 31enne ha poco altro da tentennare: dovrà lasciare l’appartamento entro il 30 giugno 2026. In più deve anche pagare a sua madre circa 3.000 euro di spese legali. Un motivo in più per cercare e anche in fretta un nuovo lavoro.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Siracusa, avvocato sanzionato per aver usato quattro sentenze inventate dell’AI

2.

Il caso di Delmastro e del ristorante della figlia del mafioso «a sua insaputa»

3.

Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking

4.

Garlasco, nell’esposto dei Cappa un audio e una decina di nomi indicati tra blogger, giornali e youtuber. L’accusa di  «interferenze» nell’indagine

5.

Dal 1° maggio sparisce Posta1, venditori online in rivolta: «Con spedizioni più care non possiamo competere con Temu»

leggi anche
tram deragliato milano
ATTUALITÀ

Tram deragliato, la telefonata di quasi quattro minuti dell’autista prima dell’incidente dove hanno perso la vita due persone

Di Alba Romano
roberta bruzzone
ATTUALITÀ

Roberta Bruzzone e lo stalking: «L’unica perseguitata sono io»

Di Alba Romano
tribunale
ATTUALITÀ

Lascia 100mila euro alla «mia badante Valentina», ma ce ne sono due. «Gli eredi mi devono pagare», ma il giudice la condanna

Di Giovanni Ruggiero
woodcock
ATTUALITÀ

L’incredibile storia di Luigi Sparaco, accusato da Woodcock di aver regalato una casa inesistente

Di Roberta Brodini
moglie tradita stalking striscione condominio
ATTUALITÀ

«Cara Paola, ha rovinato una famiglia»: la moglie tradita condannata per stalking

Di Alba Romano