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Screening gratuito diabete a Maratona Roma, Mulè: Modello di prevenzione per il futuro dei ragazzi – Il video

20 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2026 La Fondazione Edoardo Carta ETS torna alla Run Rome The Marathon (21-22 marzo) con un’iniziativa di prevenzione senza precedenti: uno screening gratuito degli anticorpi per il diabete di tipo 1 e la celiachia, rivolto a bambini e ragazzi fino ai 17 anni. L’iniziativa, che anticipa l’attuazione regionale della Legge Mulé (n. 130/2023) sulle campagne di prevenzione, si svolgerà presso lo stand numero 58 del Fun Village all’interno della maratona capitolina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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