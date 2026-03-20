"Sostenete i comitati per il sì", il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No al referendum – Il video
(Agenzia Vista) Padova, 8 febbraio 2026 È tornato virale nelle scorse ore un intervento di Elly Schlein a un comizio a Padva per il no al referendum sulla giustizia dello scorso 8 febbraio, durante il quale la segretaria del Partito Democratico ha concluso il suo intervento con un lapsus: “Vi chiedo di appoggiare tutti i comitati civici per il Sì. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev