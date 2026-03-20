Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpReferendum Giustizia 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

"Sostenete i comitati per il sì", il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No al referendum – Il video

20 Marzo 2026 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Padova, 8 febbraio 2026 È tornato virale nelle scorse ore un intervento di Elly Schlein a un comizio a Padva per il no al referendum sulla giustizia dello scorso 8 febbraio, durante il quale la segretaria del Partito Democratico ha concluso il suo intervento con un lapsus: “Vi chiedo di appoggiare tutti i comitati civici per il Sì. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord. I problemi di salute e il ricovero in terapia intensiva

2.

Il referendum sulla giustizia spiegato punto per punto da Antonio Di Pietro e Nicola Gratteri – I video

3.

«E qui esco pazza», Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia: le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video

4.

Meloni a Pulp, tra referendum e Iran: «Non sono vigliacca se non condanno gli Usa. Serve trovare un accordo per l’uranio su scopi civili» – Il video

5.

Giorgia Meloni litiga con il suo staff, il fuorionda durante l’intervista a Pulp: «Filippo, famme finì» – Il video