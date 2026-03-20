Trump: Quella in Iran l'ho chiamata "escursione". Li abbiamo "obliterati" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 marzo 2026 "Abbiamo lasciato gli oleodotti perché per ricostruirli ci vorrebbero anni. Siamo sostanzialmente in vantaggio, dovevo farlo. L'ho chiamata “escursione”. Dovevo fare questa piccola escursione che nessun altro Presidente ha avuto il coraggio di fare. Tutti volevano farlo, ma non hanno mai avuto il coraggio di farlo. E non li biasimo. Non li sto incolpando. È stata lasciata a me e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il nostro esercito è incredibile. Li abbiamo “obliterati”. Così Trump alla Casa Bianca con la premier giapponese Takaichi parlando dell'attacco in Iran. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev