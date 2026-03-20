Veto a prestito per Kiev, Merz: Orban viola gravemente la lealtà tra gli Stati Ue – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “Orban ha disatteso un impegno preso all'unanimità, contravvenendo a uno dei principi fondamentali della cooperazione europea. L'Unione si fonda anche sulla fiducia reciproca e sulla possibilità di fare affidamento sulle decisioni condivise. Il passo indietro di Budapest danneggia la capacità di azione e la credibilità dell'Unione europea nel suo insieme, aprendo una fase di incertezza. Dobbiamo tornare a un contesto in cui gli accordi presi all'unanimità vengano rispettati”, lo ha detto il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, al Consiglio europeo a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev