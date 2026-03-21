Funerali Umberto Bossi, tutto pronto a Pontida: dai big del governo al coro degli Alpini. Orari e cerimonia per l’ultimo saluto al Senatur

Saranno pochi i posti riservati all’abbazia di San Giacomo, ma sarà allestito un maxischermo e una diretta streaming

Niente comizi, solo preghiera e silenzio. Sarà una cerimonia sobria e senza interventi politici quella con cui domenica 22 marzo l’Italia darà l’ultimo saluto a Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord. I funerali si terranno alle ore 12 all’abbazia di San Giacomo a Pontida, luogo simbolo che lo ha visto protagonista di decenni di battaglie politiche. La funzione sarà celebrata dall’abate del monastero, con un’organizzazione curata direttamente dai militanti storici nel pieno rispetto delle volontà della famiglia. All’interno della chiesa i posti saranno limitati. Oltre ai parenti stretti, l’accesso sarà riservato solo a una ristretta delegazione di alte cariche istituzionali. All’uscita dalla chiesa, un coro degli alpini intonerà «Va, pensiero», inno dalla Lega Nord fin dagli anni ’90.

Da Meloni a Salvini: i presenti

Nonostante il profilo basso scelto dai familiari, la caratura del personaggio richiamerà a Pontida i vertici dello Stato. Per questo motivo, la piazza antistante sarà parzialmente chiusa per motivi di sicurezza. Tra gli ospiti annunciati figurano la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il segretario della Lega Matteo Salvini, oltre ai governatori e vertici regionali del partito, da Attilio Fontana a Luca Zaia.

Gli spazi aperti al pubblico al funerale di Bossi

Per permettere a chiunque voglia partecipare di assistere alla cerimonia, lungo il vialetto di circa cento metri davanti alla chiesa saranno sistemati spazi aperti al pubblico. Sarà allestito anche un maxischermo e attivata una diretta streaming, così da consentire la visione della funzione anche a chi non potrà entrare nell’abbazia. I giornalisti avranno a disposizione un’area esterna dedicata, senza accesso all’interno della chiesa.