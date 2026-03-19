Matteo Salvini rompe il silenzio su Umberto Bossi, il post commosso per il fondatore della Lega: «Mi hai cambiato la vita: cosa ci hai insegnato»

L'addio del segretario del Carroccio, dopo le tensioni degli ultimi anni, smorzate dallo stesso leader della Lega che era andato a trovare il Senatur a casa sua a settembre 2024

A Matteo Salvini il fondatore della Lega Umberto Bossi ha «cambiato la vita». È lo stesso segretario del Carroccio che lo ricorda sui social, dopo la notizia della morte del Senatur a Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva. Il post di Salvini è arrivato dopo circa un paio d’ore di silenzio, di certo dopo diversi altri esponenti del centrodestra e della stessa Lega, come Luca Zaia, seguito da Attilio Fontana e Giancarlo Giorgetti. Dal suo staff, Salvini aveva fatto sapere di essere rientrato subito a Milano non appena saputo del decesso di Bossi. Il vicepremier leghista ha annullato tutti gli impegni in agenda, previsti per venerdì 20 marzo.

Sui social ricorda il fondatore del suo partito con commozione filiale: «Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà – scrive Salvini che ricorda l’incontro con Bossi –

Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato». E poi conclude: «Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. Ciao, Capo. A Dio».