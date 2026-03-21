È morto Paolo Cirino Pomicino, lo storico leader della Dc aveva 86 anni

O’ Ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, è morto nel pomeriggio di sabato 21 marzo. L'ex ministro andreottiano era ricoverato da qualche giorno

Si è spento all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e leader della Democrazia cristiana andreottiana. Pomicino è morto nel pomeriggio di sabato 21 marzo, era ricoverato da qualche giorno in una clinica romana. O’ Ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, era nato nel 1939 a Napoli. Prima di intraprendere la carriera politica, si era laureato in medicina e chirurgia, lavorando poi al Cardarelli del capoluogo campano come assistente neurochirurgo e, successivamente, come aiuto neurologo.

Chi è era Pomicino?

Per oltre un decennio è stato una figura di spicco della politica nazionale, ricoprendo incarichi di governo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1976 e poi per diverse legislature successive (fino al 1992), Pomicino è stato presidente della commissione Bilancio, divenne ministro della Funzione Pubblica nel governo De Mita (1988-1989) e poi titolare del Bilancio nei governi Andreotti VI e VII. Ha svolto un ruolo centrale nella gestione della spesa pubblica e nelle politiche per il Mezzogiorno.

Alle elezioni europee del 2004 venne eletto all’Europarlamento con l’Udeur di Mastella. Nel 2006, lasciò Bruxelles perchè venne eletto alla Camera nella lista formata dalla DC insieme al Nuovo PSI. Nel 2008 non viene ricandidato. La sua carriera è stata segnata anche dal coinvolgimento nelle inchieste di Mani Pulite, che hanno dato origine a un lungo percorso giudiziario. Nonostante il declino della Prima Repubblica, ha continuato a dedicarsi alla scrittura e all’analisi politica, commentando le trasformazioni istituzionali italiane.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI | Paolo Cirino Pomicino durante un convegno su Andreotti, 16 gennaio 2019