Mondiali di atletica, l’azzurro Mattia Furlani vince l’argento nel salto in lungo al quinto tentativo

Così l'Italia si posiziona al terzo posto nel medagliere dietro a Stati Uniti e Gran Bretagna

Mattia Furlani ha regalato un’altra soddisfazione all’Italia ai Mondiali di atletica indoor di Torun, in Polonia, conquistando la medaglia d’argento nel salto in lungo con la misura di 8,39 metri. È il suo risultato migliore di sempre. Il salto più lungo di Furlani è arrivato al quinto tentativo. Per qualche minuto è stato in testa, prima di essere superato da Baldé al sesto salto. Furlani detiene anche il titolo di campione del mondo in carica del salto in lungo all’aperto.

Il podio e il medagliere

La medaglia d’oro è andata al portoghese Gerardo Baldè, che ha saltato 8,46 metri, mentre il bronzo è stato conquistato dal bulgaro Bozhidar Sarabuyukov. Furlani, nonostante il secondo posto, ha mostrato una grande continuità di prestazioni e confermato la propria competitività nel circuito internazionale. L’Italia termina la competizione con tre medaglie d’oro e due d’argento, conquistando il terzo posto nel medagliere dietro a Stati Uniti e Gran Bretagna.