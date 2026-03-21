Mondiali di atletica, incredibile Zaynab Dosso: oro nei 60 metri. L’Italia vola in testa al medagliere

L’azzurra ha preceduto di soli tre centesimi l’americana Jacious Sears e la santaluciana Julien Alfred

Impresa storica per l’atletica italiana. Zaynab Dosso ha conquistato l’oro nei 60 metri ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, con un tempo straordinario di 7 secondi netti. L’azzurra ha preceduto di soli tre centesimi l’americana Jacious Sears e la santaluciana Julien Alfred, regalando all’Italia la terza medaglia nella rassegna, tutte d’oro. Oggi anche Nadia Battocletti ha conquistato il primo posto sul podio nei 3mila metri.

L’Italia supera il suo record di ori

Con ancora una giornata di gare davanti, l’Italia ha già superato il proprio record di ori nella storia dei Mondiali Indoor, confermandosi al primo posto del medagliere davanti agli Stati Uniti. Performance che esalta le qualità dei singoli atleti e dimostra anche la forza complessiva della squadra azzurra, capace di imporsi sui grandi nomi dell’atletica mondiale e di entrare nella storia della disciplina.