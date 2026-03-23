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SCUOLA E UNIVERSITÀ

Ecco i nuovi programmi nei licei: torna la geografia, più storia sull’Occidente. Arriva la IA nelle varie discipline

23 Marzo 2026 - 17:42 Alba Romano
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licei programmi
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La commissione presieduta dalla professoressa Loredana Perla ha fornito al ministero dell'Istruzione le nuove indicazioni. Possibilità di formazione e scuola all'estero e insegnamento delle lingue con metodologie Clil

Arriva il programma per i licei italiani. Oggi la commissione presieduta dalla professoressa Loredana Perla, incaricata della revisione dei programmi scolastici, ha consegnato al ministero dell’Istruzione le nuove indicazioni. Tante le novità che conterrebbe il documento, secondo le prime indiscrezioni fornite da Ansa: dalla possibilità di svolgere formazione e scuola all’estero, all’insegnamento delle lingue con la metodologia Clil (Content and languace integrated learning), all’uso dell’Intelligenza artificiale che entrerebbe trasversalmente in tutte le discipline.

Niente più geostoria: ecco cosa cambia

Addio alla geostoria, geografia e storia saranno distinte. Le epoche, le rivoluzioni industriali e culturali saranno incentrate più sul percorso fatto dall’Occidente che nella loro visione globale. Le ore per entrambe le discipline rimangono le stesse. Torna centrale lo studio della lingua italiana e si incentiva l’uso dell’Intelligenza artificiale, un po’ in tutte le discipline, previa formazione degli insegnanti. Secondo quanto riporta il Corriere in letteratura, con la commissione presieduta da Claudio Giunta, docente a Trento e saggista, saranno introdotti nei programmi anche le graphic novel e lo studio dei copioni teatrali o cinematografici

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