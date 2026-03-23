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Scontro in pista tra un aereo e un veicolo all’aeroporto di New York: due morti – Il video

23 Marzo 2026 - 06:51 Alba Romano
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scontro aereo air canada veicolo aeroporto new york
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L'aereo, un CRJ-900 proveniente da Montreal, ha colpito il veicolo a una velocità di circa 39 km/h

Nella notte di lunedì 23 marzo un aereo di Air Canada Express si è scontrato con un veicolo a terra durante l’atterraggio all’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York. L’incidente ha causato la chiusura dell’aeroporto. L’aereo, un CRJ-900 proveniente da Montreal, ha colpito il veicolo a una velocità di circa 39 km/h (24 miglia orarie), ha riferito Flightradar24. Il jet era operato da Jazz Aviation, partner regionale di Air Canada. Nello scontro sarebbero morti il pilota e il copilota dell’aereo.

Lo scontro in pista tra un aereo e un veicolo

La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha emesso un ordine di fermo a terra per tutti gli aerei presenti all’aeroporto fino alle 05:30 GMT, secondo un avviso dell’ente regolatore. L’avviso della FAA indicava che la causa del fermo all’aeroporto era un’emergenza e che vi era un’alta probabilità di una proroga, senza specificare alcun dettaglio. Il sito web di LaGuardia indicava che gli aerei in arrivo erano stati dirottati verso altri aeroporti o riportati al loro punto di partenza. In un avviso separato ai piloti, la FAA ha comunicato che l’aeroporto avrebbe potuto rimanere chiuso fino alle 18:00 GMT.

I filmati

Alcuni filmati non verificati sui social media mostravano danni al muso dell’aereo, che si inclinava verso l’alto. I vigili del fuoco di New York, in una dichiarazione, hanno affermato di essere intervenuti in seguito a un incidente che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista dell’aeroporto di LaGuardia, ma non hanno fornito ulteriori dettagli. Air Canada e la FAA non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

L’aereo Air Canada, che può trasportare fino a 76 passeggeri, era partito dall’aeroporto internazionale di Montreal Trudeau poco dopo le 22:30. L’audio del controllo del traffico aereo cattura i momenti che hanno preceduto lo scontro fra l’aereo e il veicolo. Nella registrazione, un controllore del traffico aereo concede il permesso a un camion di attraversare una pista. Pochi secondi dopo, il controllore ordina urgentemente al camion di fermarsi, ma evidentemente è troppo tardi perché immediatamente dopo segnala l’incidente.

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