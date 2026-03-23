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Referendum giustizia, Bonelli: Sconfitta per Meloni, incredibile che abbia detto che andrà avanti – Il video

23 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "Innanzitutto grazie agli italiani e alle italiane. Grazie per la loro partecipazione e mobilitazione democratica che ha portato a difendere la Costituzione italiana. Oggi è una grande sconfitta politica per Giorgia Meloni e trovo incredibile che abbia detto che lei andrà avanti con determinazione. È un atteggiamento arrogante che non può essere tollerato. Ecco perché, a maggior ragione, l'opposizione già dai prossimi giorni si organizzerà per costruire un'alternativa a questa destra, perché la vera grande questione che abbiamo di fronte oggi è dire 'no' alla politica della guerra di Trump e 'no' alle politiche economiche e sociali di questo governo che stanno impoverendo gli italiani", così il leader di Avs Angelo Bonelli in un punto stampa in Piazza a Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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