Ultime notizie Andrea DelmastroCrisi Usa - IranDonald TrumpReferendum Giustizia 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Referendum giustizia, Magi: Riforma scritta male e propagandata peggio – Il video

23 Marzo 2026 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "Meloni ha meritato di perdere questo referendum perché, da favorevole alla separazione delle carriere, dico che questa era una riforma scritta male e propagandata peggio. Nei fatti è stato negato un iter vero, autentico, di revisione costituzionale. Basti pensare che nessun emendamento è stato approvato; e questa non era una proposta che ricalcava le migliori proposte di separazione delle carriere nel passato: quelle radicali, quelle della bicamerale D'Alema, quelle più recenti delle camere penali. E peraltro, nel fare propaganda su questo tema, Meloni contraddiceva il senso stesso della separazione delle carriere, perché mostrava anzi di voler andare davvero verso una deriva orbaniana quando attaccava le decisioni dei GIP, attaccava le decisioni dei pubblici ministeri, indicava i capi di imputazione su inchieste aperte", così il leader di Più Europa Riccardo Magi in un punto stampa in Piazza a Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata

2.

Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video

3.

Giuseppe Conte va a votare, ma dimentica la tessera elettorale: la gaffe al seggio per il referendum – Il video

4.

Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari

5.

Caso Delmastro, i dubbi sul ruolo di sottosegretario alla Giustizia. L’Antimafia: «Non l’abbiamo ancora convocato»