Referendum giustizia, Mulè: Risultati vanno accettati, adesso si va avanti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "I risultati vanno accettati, soprattutto quando il popolo si esprime, e si esprime con tanta passione andando al voto. Prendiamo il buono di oltre 12 milioni di persone che hanno convintamente sostenuto le ragioni del "Sì". Ne prendiamo atto e adesso si va avanti secondo quello che il governo deve fare, visto che il voto nulla c'entra con la maggioranza che sostiene questo governo", così il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI) in un punto stampa in Piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev