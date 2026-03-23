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Referendum giustizia, Schlein: Costruire alternativa, vittoria del No è messaggio per Meloni – Il video

23 Marzo 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "Vuol dire che oggi sono andate a votare moltissime persone, tante che non erano andate a votare alle scorse elezioni europee. E sentiamo la responsabilità di costruire un'alternativa che sia all'altezza dei loro bisogni e delle loro speranze. Il messaggio a Giorgia Meloni oggi l'hanno dato la maggioranza degli elettori, ed è un messaggio che deve portare il governo a riflettere. Perché è stato un "No" ad una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini; è stato un "No" per difendere la Costituzione; è stato anche un "No" all'arroganza di un governo che pensava di cambiare la Costituzione da solo e non ha accettato nemmeno di cambiare una virgola in quattro passaggi parlamentari. Quindi è chiaro che debbano riflettere", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in un'intervista esclusiva per Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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