Referendum giustizia, Schlein: Costruire alternativa, vittoria del No è messaggio per Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "Vuol dire che oggi sono andate a votare moltissime persone, tante che non erano andate a votare alle scorse elezioni europee. E sentiamo la responsabilità di costruire un'alternativa che sia all'altezza dei loro bisogni e delle loro speranze. Il messaggio a Giorgia Meloni oggi l'hanno dato la maggioranza degli elettori, ed è un messaggio che deve portare il governo a riflettere. Perché è stato un "No" ad una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini; è stato un "No" per difendere la Costituzione; è stato anche un "No" all'arroganza di un governo che pensava di cambiare la Costituzione da solo e non ha accettato nemmeno di cambiare una virgola in quattro passaggi parlamentari. Quindi è chiaro che debbano riflettere", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in un'intervista esclusiva per Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev