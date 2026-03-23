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Shia LaBeouf a Roma, perde il controllo. Urla e insulti a una donna nel quartiere Prati – Il video

23 Marzo 2026 - 22:04 Alba Romano
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Shia LaBeouf
Shia LaBeouf
La star di Hollywood è stata notata tra le strade della Capitale, non molto presente a sé

L’attore Shia LaBeouf si trova a Roma. E le sue condizioni psicofisiche non sarebbero buone. A riportare le indiscrezioni è il sito Tmz. La star di Hollywood è stata notata tra le strade della Capitale, in evidente stato di agitazione. Nel primo video lo si vede urlare contro una donna seduta a un tavolino in un ristorante nel quartiere Prati. In un altro cammina in modo agitato, urlando.

LaBeouf ha raggiunto la Capitale per il battesimo del padre. Ha ottenuto un permesso speciale, perché circa un mese fa era stato arrestato per aver aggredito due persone durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans. Inizialmente la richiesta di viaggio è stata respinta perché priva di dettagli sugli itinerari, poi il permesso, per una settimana, gli è stato concesso dal tribunale. LaBeouf dovrebbe esser tornato negli Usa il 19 marzo scorso. Per quella data aveva in programma una nuova udienza al tribunale di New Orleans. Non c’è conferma esatta del suo rientro negli States.

La star, 39 anni, è celebre per i suoi ruoli nei Transformers e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Una vita costellata da grandi successi ma anche grande fragilità nella sua vita privata. Ha avuto una travagliata relazione con l’attrice Mia Goth, con cui ha avuto una bambina nel 2022. La coppia si è separata nel 2025. 

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