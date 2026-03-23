Achille Lauro saluta X Factor e si butta sul cinema. Confermati Giorgia e gli altri tre giudici

Già cominciati i provini per sostituirlo al tavolo dei giudici

La notizia comincia a circolare tra le righe dei più esperti di gossip e tv: Achille Lauro pare abbia comunicato a Sky e Fremantle l’intenzione di lasciare la poltrona di giudice di X Factor. Secondo queste prime indiscrezioni sulla prossima edizione del talent, si dovrebbe trattare della l’unica riconferma mancata, per il resto Giorgia sarà impegnata nel suo terzo anno da conduttrice, ruolo che ha svolto a furor di popolo in maniera impeccabile, poi torneranno al tavolo Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. A differenza di precedenti rotture drammatiche, nessun problema con la produzione, con lo show, con i colleghi, solo l’intenzione di surfare quel rinfrescato successo che proprio da X Factor è ripartito. Un successo che lo ha portato a collezionare, con il tour primaverile nei palazzetti, che si concluderà il 29 marzo a Bologna, una sfilza di incoraggianti sold out. Pare che in Sky si stia ancora provando a convincerlo, ma che sia altamente improbabile che la missione vada a buon fine per cui autori già al lavoro per trovare un sostituto in vista di giugno, quando ricominceranno le selezioni per la nuova edizione.

Il cinema

L’impressione dunque è che Achille Lauro abbia preso da X Factor ciò che doveva, riaccendendo una connessione con il pubblico forse affievolita dopo la maxi esposizione a Sanremo e la figuraccia provando la scorciatoia San Marino verso l’Eurovision Song Contest. Ma, è chiaro, per un Achille Lauro che prende c’è anche un Achille Lauro che dà, e non c’è dubbio che il cantautore romano abbia aiutato lo show a recuperare un po’ di quella coolness perduta con il passare degli anni dinanzi ad un format che è rimasto sempre uguale a sé stesso. Neanche il tempo di esaurire le date live che Lauro si è già buttato sui prossimi progetti, voci di corridoio dicono che nel mirino ci sia il cinema con un film da regista. Ma in questo senso niente di confermato. Per ora.