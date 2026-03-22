Subsonica, Nayt e Chiello: tre album meravigliosi. Che bravi Dimartino e Rancore. Solita fake ballad di Achille Lauro, solito brano sbagliato di Arisa. Le recensioni

Che settimana ricca di uscite, molte delle quali ottime. Naturalmente partiamo dall’album dei Subsonica, che si confermano una delle più intriganti, intellettuali ed efficaci realtà della storia della nostra musica. Ancor più forte vogliamo segnalare l’uscita di altri due meravigliosi album di due autori che appartengono ormai a universi del tutto separati ma che affrontano con la stessa spudorata onestà il proprio mestiere: Nayt e Chiello. I loro dischi sono imperdibili, a differenza di quello decisamente troppo piatto di Disme che spara un po’ a salve. Anche la sezione singoli ci regala particolari emozioni, soprattutto grazie a Dimartino, che torna con un folk d’altissima qualità, e a Rancore, rapper visionario dai tratti genialoidi. Bene anche Juli con Coez e El Partydo, side project de Lo Stato Sociale. Achille Lauro invece ci propina l’ennesima ballad dal retrogusto di fake, Arisa sbaglia ancora una volta pezzo, ma la cosa comincia a non fare nemmeno più notizia, mentre la vincitrice di X Factor Rob conferma il fatto di essere probabilmente ancora impreparata a giocare la Serie A della musica italiana. Come quasi sempre le cose migliori provengono dal circuito del sottosuolo musicale: favoloso il nuovo singolo di Birthh, come il featuring che mette insieme HÅN, Assurditè e Leanò, una meraviglia il nuovo disco di Glomarì, ottimo quello di Brando Madonia. Ma la nostra chicca della settimana è Presa bene, il disco di Adriana, una mina assurda. A voi, tutte le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana.
- 1/33Subsonica – Terre rare
- 2/33Dimartino – L’oro del fiume
- 3/33Nayt – Io individuo
- 4/33Achille Lauro – In viaggio verso il Paradiso
- 5/33Rancore - Fanfole
- 6/33Chiello - Agonia
- 7/33Arisa – Il tuo profumo
- 8/33Juli e Coez – Quelli come me
- 9/33Mario Biondi – Cielo stellato
- 10/33L’Officina della Camomilla e Francesco Mandelli – Madchester
- 11/33El Partydo – V / Techno Molotov
- 12/33Sally Cruz – Ancora
- 13/33Bobby Solo – 80 e una lacrima
- 14/33Brusco – Basta poco
- 15/33Disme – Minacce
- 16/33Rob – Stupida
- 17/33Federica Abbate – Rondine
- 18/33Birthh – Total Black
- 19/33Sissi – Colpo di stato
- 20/33Petit – Aspettando primavera
- 21/33Ivana Spagna e Nuzzle – Mamy Blue
- 22/33Adriana – Presa bene
- 23/33Vale Pain – Colori
- 24/33Glomarì – Strumenti dell’indugio
- 25/33Giuseppe Anastasi – Canzoni senza click
- 26/33Cicco Sanchez – Fino a impazzire
- 27/33Lero Lero – Salinai
- 28/33HÅN feat. Assurditè e Leanò – III – Primavera (se fossi un verme)
- 29/33Brando Madonia – Arrivederci paranoia
- 30/33IvanBi – Zaino Gucci
- 31/33I’m Not a Blonde feat. Rachele Bastreghi – Scegli me
- 32/33Jungle Julia – Lode
- 33/33Scar – Colline toscane