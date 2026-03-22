Subsonica, Nayt e Chiello: tre album meravigliosi. Che bravi Dimartino e Rancore. Solita fake ballad di Achille Lauro, solito brano sbagliato di Arisa. Le recensioni

Che settimana ricca di uscite, molte delle quali ottime. Naturalmente partiamo dall’album dei Subsonica, che si confermano una delle più intriganti, intellettuali ed efficaci realtà della storia della nostra musica. Ancor più forte vogliamo segnalare l’uscita di altri due meravigliosi album di due autori che appartengono ormai a universi del tutto separati ma che affrontano con la stessa spudorata onestà il proprio mestiere: Nayt e Chiello. I loro dischi sono imperdibili, a differenza di quello decisamente troppo piatto di Disme che spara un po’ a salve. Anche la sezione singoli ci regala particolari emozioni, soprattutto grazie a Dimartino, che torna con un folk d’altissima qualità, e a Rancore, rapper visionario dai tratti genialoidi. Bene anche Juli con Coez e El Partydo, side project de Lo Stato Sociale. Achille Lauro invece ci propina l’ennesima ballad dal retrogusto di fake, Arisa sbaglia ancora una volta pezzo, ma la cosa comincia a non fare nemmeno più notizia, mentre la vincitrice di X Factor Rob conferma il fatto di essere probabilmente ancora impreparata a giocare la Serie A della musica italiana. Come quasi sempre le cose migliori provengono dal circuito del sottosuolo musicale: favoloso il nuovo singolo di Birthh, come il featuring che mette insieme HÅN, Assurditè e Leanò, una meraviglia il nuovo disco di Glomarì, ottimo quello di Brando Madonia. Ma la nostra chicca della settimana è Presa bene, il disco di Adriana, una mina assurda. A voi, tutte le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana.