Trump su Hormuz: La Nato dovrebbe aiutarci ma finora non ha avuto il coraggio di farlo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 21 marzo 2026 "È una semplice manovra militare. È relativamente sicura, ma serve molto aiuto nel senso che servono navi, serve volume. La NATO potrebbe aiutarci, ma finora non hanno avuto il coraggio di farlo. E altri potrebbero aiutarci, ma sapete, noi non lo usiamo. Sapete, a un certo punto si aprirà da solo, a un certo punto. Ma abbiamo sconfitto il nemico, e sono un nemico, sono un gruppo di persone malate", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev