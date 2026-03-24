Quando Gino Paoli diceva: Testi rapper italiani legati a cantautori – Il video

(Agenzia Vista) Liguria, 22 maggio 2018 "Dal punto di vista dei testi i rapper possono essere legati tranquillamente ai cantautori, Jovanotti ha detto già diverse volte qual è la sua ispirazione. Dal punto di vista della musica è molto più difficile perché la musica dei rapper è solo ritmica, melodia poca". Così Gino Paoli commenta a Genova, a margine di un incontro pubblico, la grande quantità di rapper nella città 'culla' dei cantautori. "Nei movimenti e negli atteggiamenti però copiano gli americani, ma senza sapere il perché di certe cose" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev