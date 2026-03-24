Referendum giustizia, Conte: Inizia una nuova primavera politica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "Si apre una nuova stagione, una nuova primavera politica dove i cittadini sono protagonisti. Registriamo una grandissima affluenza: vogliono voltare pagina. Segnalano la richiesta di un'altra politica, più attenta ai bisogni delle persone e meno a tutelare i politici dalle inchieste. Credo che il Movimento 5 Stelle abbia tutto il diritto, insieme alle altre forze progressiste, di interpretare da protagonista questa nuova stagione politica, questa nuova primavera. Ce la metteremo tutta per rispondere a questa grande richiesta di voltare pagina da parte dei cittadini", così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla conferenza stampa per la vittoria del No al referendum a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev