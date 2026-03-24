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Referendum giustizia, Fratoianni: I giovani ci chiedono proposte per cambiare la loro vita – Il video

24 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "Mi pare che questi ragazzi e queste ragazze ci chiodano: 'Ma voi che proposte avete per cambiare la nostra vita?' Io proporrei, per esempio, di depositare una nuova proposta per il salario minimo, magari a 11 euro, perché nel frattempo l'inflazione si è mangiata un altro pezzo del potere d'acquisto dei salari già troppo bassi di questo Paese", così il leader di Avs Nicola Fratoianni in un punto stampa in Piazza di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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