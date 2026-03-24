Referendum giustizia, Schlein: I giovani hanno fatto la differenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "Tra le nuove generazioni, leggevo, tra i 18 e i 34 anni, il NO ha vinto con il 61%. Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza. E l'hanno fatta nonostante gli sia stato sottratto il diritto a votare fuori sede, e ne approfitto per confermare il nostro impegno, quando vinceremo le elezioni politiche, a fare una legge per farli votare fuori sede", così la leader del Partito Democratico Elly Schlein al Nazareno alla conferenza stampa per la vittoria del No al referendum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev