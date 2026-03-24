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Referendum giustizia, Schlein: L'Italia ha fermato una riforma sbagliata – Il video

24 Marzo 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "C'è una maggioranza del Paese che ha fermato una riforma sbagliata e che ha partecipato per difendere la Costituzione. Una vittoria che è ancora più bella perché, ricorderete, che partivamo da una sconfitta annunciata. E invece abbiamo ribaltato quell'esito. Tra le nuove generazioni, leggevo, tra i 18 e i 34 anni, il NO ha vinto con il 61%. Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza", così la leader del Partito Democratico Elly Schlein al Nazareno alla conferenza stampa per la vittoria del No al referendum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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