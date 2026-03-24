Quello che compra i pacchi Amazon a 3 euro al chilo e li rivende a 4

La Stock Italwear's di Roberto Zaltieri ha ritirato 200 tonnellate di confezioni ogni 12 mesi. E ha rivenduto tutto

L’azienda di Roberto Zaltieri nel 2025 ha fatturato 9,5 milioni di euro. La sua Stock Italwear’s ha sede a Castel Goffredo, dove lui è nato 62 anni fa. Con Amazon ha un contratto che gli permette di ritirare 200 tonnellate di confezioni sigillate ogni 12 mesi. Ma lui acquista anche da Zara, Zalando, Carrefour, Coop, Trussardi, Penny Market, Media World, Asics, Bikkembergs, Diadora, Ellesse e da Action, catena olandese di discount internazionali. E rivende.

Le calze e l’intimo

Lui lavora anche con aziende di calze e intimo. Per ragioni matrimoniali, spiega oggi al Corriere della Sera: «Ho sposato Giuliana Brunello. Fui assunto da suo padre Ennio. Aveva un ingrosso di intimo a Medole. Prima ho fatto un’infinità di lavori. A 16 anni ero già operaio metalmeccanico alla Mutti rimorchi, a 19 piastrellista, a 21 muratore nell’impresa edile di mio padre, a 26 pavimentista in proprio. Tolga un anno di naia come carabiniere al gruppo di Lodi». Le merci le tratta tutte, tranne il food: lettrodomestici, elettronica di consumo, casalinghi, scarpe, mobili, abbigliamento, cosmetici… Potrei continuare per ore. Li vede quelli?». Al-Shiyukh, Ayelet, Aryan. «Profumi. Vengono dagli Emirati Arabi Uniti. Ho firmato con Kasanova, casalinghi, un’operazione da 1,2 milioni di pezzi e un’altra da 200.000 pentole. In tutto sono 120 Tir di roba».

Il magazzino

Li stipa in 15 mila metri quadri di magazzino e altri due centri da 12 mila. I pacchi non li apre: «Non li spacchetto mai». Ma come si accumulano? «Eccedenze di magazzino, merce invenduta, resi, articoli obsoleti, mancati recapiti, consegne rifiutate. Prenda Amazon. Pare che la più grande Internet company del mondo consegni 8-10 miliardi di pacchi l’anno, calcoli restituzioni fra il 5 e il 15 per cento: come minimo fanno 400 milioni di imballi. Spenderebbe troppo a scartarli. Prima credo che li bruciasse, ma poi, sa, le politiche ambientali…». E allora li rivende a lui: «Li ritiro a Bruxelles. Un Tir a settimana, con 33 bancali. Fanno 9.000 chili per volta. Pacchi sigillati, privi di indirizzi dei destinatari, ovvio».

3 euro al chilo

Li paga tre euro al chilo più iva. Altri 2 mila euro se ne vanno in trasporto per un totale di 30 mila. Poi li rivende a peso: «A grossisti, outlet e ambulanti che non sanno che cosa stanno comprando. Mi accontento di 4 euro al chilo». Con un ricarico del 33 per cento. «Partecipo anche ad aste online di Amazon. Vince il miglior offerente. Sono merci che arrivano da Italia, Spagna, Germania, Francia, Slovacchia e Croazia. Altri 8 Tir al mese». E va a peso: «Lavatrici, frigoriferi… Non voglio saperlo per principio. Se aprissi il pacco, diventerebbe un altro mestiere. Il Gratta e vinci. Il 90 per cento di quelli che comprano da me cercano la sorpresa».

Media World

E aggiunge: «Ho ritirato di tutto da Media World: televisori, computer, rasoi. Ma chi li compra lotti da 1.000, 500, 200 pezzi? Devo far girare la voce e sperare che arrivi il cliente. Una volta, Adriano Rodella, all’epoca proprietario dei marchi Pompea e Roberta, mi chiese: “Ti sei mai domandato perché le donne indossano i collant?”». Per apparire più sexy? «Per far riposare le gambe. Mi regalò due paia delle sue calze “no stress” in microfibra. Divine. Così me ne rifilò 2,5 milioni di pezzi. Pensai: se li divido in lotti da 1.000, ci metto una vita a venderli». Allora ha fatto «cinque partite da mezzo milione ciascuna. Bruciate nel giro di un mese».

Chi compra i pacchi chiusi di Amazon?

I pacchi chiusi di Amazon li compra «ul cliente finale, per cifre dai 5 ai 20 euro l’uno». E aggiunge: «Durante il Covid ho importato 20 milioni di mascherine dalla Cina. Le ho fatte arrivare in Belgio, in Italia non si potevano sdoganare. Fu un colpaccio. Però la pandemia ha rovinato il mercato, la gente compra solo online. Ho provato a buttarmi sul B to C, business to consumer , ma ci voleva un oceano di soldi. Ho preferito aprire sette outlet, da Gorizia a Pescara. M’è toccato chiuderne cinque».