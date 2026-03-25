Gino Paoli tra mogli, figli e nipoti. L’eredità per la famiglia allargata: il patrimonio tra case, diritti d’autore e vitalizio. In quanti devono dividerlo

Mogli, figli e nipoti dovranno ora dividere la generosa eredità patrimoniale lasciata dal cantautore genovese. Ancora non è nota l'esistenza di un testamento. Come aveva organizzato le sue proprietà e a quanto ammontano i guadagni legati ai suoi capolavori ogni anno

Almeno finora, quella di Gino Paoli è sempre apparsa al pubblico come una delle prime famiglie allargare della storia dello spettacolo italiano, e tutto sommato serena. Di certo senza particolari tensioni interne finora emerse. Il cantautore scomparso il 24 marzo 2026 era convolato a nozze per due volte, aveva quattro figli, quattro nipoti e una scia di amori che ha inevitabilmente influenzato la ricchezza della sua musica. Gli ultimi giorni li ha trascorsi circondato dalla moglie Paola Penzo e dai figli Nicolò, 46 anni, e Tommaso, 34, nella casa vista mare del quartiere Azzurro nel levante genovese, dopo un periodo di ricovero in una clinica privata. Ma a chi andrà il patrimonio di Gino Paoli? Per ricostruire la platea degli eredi è indispensabile provare a sintetizzare i passaggi fondamentali della vita sentimentale del cantautore genovese.

Anna Fabbri, la prima moglie che accettò anche Amanda Sandrelli

La storia familiare di Paoli comincia nel 1954, con l’incontro con Anna Fabbri, sposata nel 1957 e da cui nasce nel 1964 il primogenito Giovanni, giornalista scomparso l’anno scorso a soli 60 anni per un infarto. Nello stesso anno nasce Amanda, figlia della relazione con Stefania Sandrelli, nata in Svizzera per garantire la massima riservatezza e registrata inizialmente solo con il cognome materno. Fu Anna Fabbri ad accoglierla con discrezione, permettendo ad Amanda di crescere accanto al fratello Giovanni. Un gesto che Amanda, oggi con il doppio cognome Sandrelli-Paoli, non ha dimenticato, considerando ancora Anna una seconda madre. Mercoledì, sui social, ha salutato il padre con una foto e due sole parole, «Babbo mio», accompagnate da un cuore.

Paola Penzo, l’ultima moglie: con Gino dal 1991 fino alla fine

Dopo la fine del matrimonio con Anna Fabbri nel 1970 e la grande storia con Ornella Vanoni, Paoli trovò la sua compagna definitiva in Paola Penzo, autrice e collaboratrice artistica, sposata nel 1991. Dal loro legame nascono Nicolò, oggi pittore e fotografo, e Tommaso, più riservato e lontano dai riflettori. Lo stesso Paoli aveva smentito l’esistenza di un quinto figlio, Francesco, nato nel 2000. Oggi la famiglia conta anche quattro nipoti: Olivia, figlia di Giovanni; Rocco e Francisco, figli di Amanda; Leone, figlio di Nicolò.

L’eredità di Gino Paoli: patrimonio stimato tra 20 e 25 milioni di euro

Alla morte del cantautore, avvenuta il 24 marzo a 91 anni, si apre inevitabilmente il capitolo dell’eredità. Il patrimonio complessivo è stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro, tra diritti d’autore, royalties e proprietà immobiliari in Liguria, tra cui una villa a Genova. Secondo il codice civile, in assenza di testamento di cui ancora non è nota l’esistenza, un terzo spetta alla moglie Paola Penzo e i restanti due terzi si dividono in parti uguali tra i tre figli. Al posto di Giovanni, scomparso nel 2025, subentra la figlia Olivia.

La Senza Fine Srl e i flussi dalla Siae: come è organizzato il patrimonio

Secondo la ricostruzione de Il Messaggero, a gestire il patrimonio artistico è la Senza Fine Srl, società fondata proprio a questo scopo. Dagli ultimi bilanci emergono ricavi annui tra 600mila e 800mila euro da diritti editoriali e royalties, un patrimonio netto di circa 2,7 milioni di euro e una liquidità immediata di 900mila euro. A questi si aggiungono i proventi della Siae, stimati tra i 450mila e i 550mila euro l’anno, più i cosiddetti diritti secondari legati all’inserimento dei suoi brani in oltre venti produzioni cinematografiche internazionali. La legge sul diritto d’autore garantisce che questi flussi continuino per altri 70 anni dalla scomparsa.

Dal vitalizio parlamentare alle sincronizzazioni: le altre voci del patrimonio Paoli

A completare il quadro ci sono il vitalizio parlamentare, maturato durante il mandato da deputato indipendente nelle liste del Partito Comunista tra il 1987 e il 1992, oggi ridotto a poco più di 2mila euro mensili, e i proventi delle sincronizzazioni. Si tratta di brani come «Il cielo in una stanza» e altri che continuano a essere richiesti per film, serie e pubblicità, generando entrate costanti a decenni di distanza dalla loro pubblicazione.