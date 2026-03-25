Meloni ai 25 di Agenzia delle Entrate: Abbiamo riportato i conti dello Stato in ordine – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 "Stiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini, basato sulla fiducia e sulla collaborazione. Questo approccio, fondato su una politica di bilancio che non disperde le risorse ma le concentra sulle priorità degli italiani, ci ha permesso di riportare i conti dello Stato in ordine e di ridurre significativamente il deficit; di abbassare le tasse col taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF; di difendere il potere d'acquisto dei salari e di incentivare chi crea lavoro", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione dei 26 anni di Agenzia delle Entrate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev