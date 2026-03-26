Amico Mio, il saluto di Salvini prima dell’inizio della conferenza stampa alla Camera – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 26 marzo alle 11, nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati la Lega ha tenuto una conferenza stampa per il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. All’evento hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato e promotore dell’iniziativa Claudiu Stanasel, la senatrice Tilde Minasi e il deputato Francesco Bruzzone – rispettivamente primi firmatari delle proposte al Senato e alla Camera – e Stefan Stanasel, presidente del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia. Chiuderà Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev