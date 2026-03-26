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Del Fante (Ad Poste): Acquisto di Tim è evoluzione di un percorso iniziato anni fa – Il video

26 Marzo 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 “L’offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim rappresenta una naturale evoluzione di un dossier avviato cinque anni fa insieme al Direttore Generale Giuseppe Lasco. Abbiamo fatto il primo investimento un anno fa, quindi possiamo dire di esserci fidanzati con Tim. Adesso siamo fermamente convinti che il matrimonio sia il prossimo passo, e quindi abbiamo proposto a tutti gli azionisti di Tim di venire a bordo dell'iniziativa di Poste” ha affermato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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