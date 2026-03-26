Harry Potter in anticipo: la serie HBO debutterà a Natale 2026

Il trailer della prima stagione è online: il primo assaggio della nuova serie rilancia l’incanto di Hogwarts e promette finalmente di raccontare ciò che i film avevano sacrificato. Ma la vera posta in gioco è un’altra: riscrivere un ricordo collettivo senza spezzarlo

«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». Più che una citazione di maniera, la battuta di Tancredi nel Gattopardo sembra scritta apposta per raccontare l’operazione orchestrata da HBO con la serie tv di Harry Potter. Perché Hogwarts, in fondo, non è mai esistita – e tuttavia ci siamo stati tutti. Ci siamo stati a undici anni, aspettando una lettera che non sarebbe mai arrivata, convinti però – per qualche ragione inspiegabile – che potesse farlo davvero. È questo a rendere Harry Potter diverso da qualsiasi altro franchise: non è soltanto una storia, ma un ricordo collettivo. E i ricordi, si sa, sono la materia più pericolosa da riscrivere. Il primo teaser trailer della serie, presentato il 25 marzo durante il lancio di HBO Max nel Regno Unito e in Irlanda, rappresenta il primo tentativo concreto di farlo. HBO ci prova con una mossa tanto prevedibile quanto destabilizzante: riportarci esattamente dove siamo già stati, fingendo che sia la prima volta.

Natale a Hogwarts

Dimenticate il 2027. Hogwarts riapre molto prima. La vera notizia che il trailer svela, dopo due minuti di immagini, è che la serie debutterà a Natale 2026. E non si tratta di una semplice scelta di calendario, ma di un’azione simbolica. Harry Potter è, da sempre, un oggetto invernale: le maratone televisive durante le festività, le uscite dei libri nei primi giorni di gennaio, quell’idea di attesa condivisa che si consuma al freddo, tra il calore di un caminetto e una pinta di burrobirra. Tutto, nell’immaginario della saga, profuma d’inverno. Collocare il debutto a Natale significa, allora, riappropriarsi di un rituale collettivo.

Il valore del “prima”

Il teaser, in sé, è meno spettacolare di quanto ci si potesse attendere. Ed è proprio per questo che funziona. Non cerca l’effetto: mancano scene madri e momenti costruiti per diventare immediatamente virali. Piuttosto, si affida a un lavoro chirurgico sull’atmosfera. Ma soprattutto, suggerisce qualcosa che i film avevano sacrificato: il “prima”. Vediamo Harry – il giovane Dominic McLaughlin – nella scuola babbana frequentata con il cugino Dudley, immerso in un contesto di bullismo quotidiano che restituisce al personaggio una fragilità più tangibile. Assistiamo alla scena, ben nota ai lettori, in cui zia Petunia (Bel Powley) gli taglia i capelli in un gesto di sopraffazione. Sono frammenti apparentemente marginali, ma rivelatori: la serie non intende limitarsi a raccontare di nuovo la storia, vuole raccontarla tutta, e più da vicino. Lo stesso vale per altre sequenze del teaser: Hagrid, interpretato da Nick Frost, che parla per la prima volta dei genitori di Harry in metropolitana; oppure Harry al binario 9 e ¾ mentre osserva la signora Weasley abbracciare Ron (Alastair Stout), isolato in una solitudine che i film avevano appena lambito.

La nuova identità della serie

Attorno a lui, i nuovi volti si mostrano con cautela: Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy, con l’espressione di chi sembra dire «Aspetta che lo venga a sapere mio padre!»; Anton Lesser come il fabbricante di bacchette Ollivander, sospeso tra eccentricità e inquietudine. Si intravedono anche Silente (John Lithgow), la professoressa McGranitt (Janet McTeer) e soprattutto Piton, interpretato da Paapa Essiedu, con una scelta estetica radicale – i dreadlocks – che segnala fin da subito l’intenzione di non replicare, ma di riscrivere. Hogwarts, infine, è lì, come un sogno ricordato male. Familiare, eppure più materica, quasi più abitabile, come se la serie volesse suggerire una permanenza più lunga in quei luoghi. Il tutto accompagnato da una colonna sonora che segna una cesura netta rispetto al passato: il premio Oscar Hans Zimmer, insieme al collettivo Bleeding Fingers Music, firma musiche che appaiono più solenni e incalzanti rispetto al tema iconico di John Williams, pur restando coerenti con l’atmosfera della saga.

Un progetto decennale

Se il teaser indica una direzione, è nella struttura del progetto che questa intenzione si chiarisce. Sette stagioni, una per libro, a partire da Harry Potter e la Pietra Filosofale, che aprirà con otto episodi. Un impianto narrativo disteso, pensato per recuperare tutto ciò che il formato cinematografico aveva inevitabilmente sacrificato: dalle sottotrame ai personaggi secondari, fino a elementi come il Quidditch, progressivamente scomparsi dai film. Un progetto concepito per durare un decennio, anche se non necessariamente con cadenza annuale: la complessità produttiva lo rende infatti impraticabile, ha dichiarato il CEO di HBO Casey Bloys. È plausibile, dunque, che le stagioni vengano distribuite all’incirca ogni due anni, sul modello di House of the Dragon o The Last of Us. La serie è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, già nota per produzioni di alto profilo come Killing Eve e His Dark Materials. La regia di diversi episodi è stata affidata a Mark Mylod, reduce dal successo di Succession.

Una scommessa da due miliardi

A restituire pienamente la portata dell’operazione contribuiscono le cifre: circa 1,96 miliardi di dollari complessivi, una somma che supera il costo dell’intera saga cinematografica (ferma a circa 1,2 miliardi) e che si traduce in un budget per stagione di 280 milioni, superiore a molte produzioni di punta targate HBO. Questo sforzo economico si riflette nelle scelte produttive: set fisici colossali costruiti presso i Warner Bros. Studios di Leavesden e un uso ridotto del green screen, nel tentativo di creare ambienti reali e riutilizzabili nel tempo (inclusa una nuovissima Diagon Alley). È una logica industriale di lungo periodo che trasforma la serie in qualcosa di più di un semplice contenuto: un’infrastruttura narrativa destinata a occupare l’immaginario per generazioni. HBO, in altre parole, sta facendo con Hogwarts ciò che aveva fatto con Westeros per Il Trono di Spade. Solo con una posta in gioco ancora più alta.

Il caso Piton

È inevitabile che un progetto di questa natura generi un dibattito polarizzato. Da un lato, molti fan storici provano straniamento di fronte a un’operazione che modifica e al tempo stesso duplica i loro ricordi, temendo che un canone cinematografico ormai consolidato possa essere incrinato. Dall’altro, emerge una forte curiosità per la promessa di un adattamento seriale più fedele ai libri. Tra le polemiche, il caso di Severus Piton è emblematico. Paapa Essiedu eredita un ruolo reso iconico da Alan Rickman e lo fa in un contesto già segnato da tensioni: l’attore stesso ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce di morte a sfondo razzista dopo l’annuncio del casting. La scelta di differenziare radicalmente il personaggio – anche sul piano visivo – appare, tuttavia, quasi obbligata: con Rickman non si compete, si può solo aggirarlo.

Un rilancio necessario

Come se non bastasse, la serie nasce in un clima tutt’altro che neutro. J.K. Rowling, coinvolta come produttrice esecutiva, resta una figura divisiva, al centro di critiche che hanno inevitabilmente contaminato la percezione del progetto. Il dibattito attorno alle sue posizioni transfobiche ha già generato campagne di boicottaggio e una polarizzazione che rende difficile considerare la serie come un semplice prodotto di intrattenimento. Al tempo stesso, il Wizarding World arriva a questo appuntamento in una posizione di fragilità industriale, dopo l’interruzione della saga di Animali fantastici al terzo film. In questo senso, la serie non è soltanto un reboot, ma un tentativo di rilancio.

L’illusione che resta

Che cosa significa, allora, tornare a Hogwarts oggi? Il teaser suggerisce una risposta rassicurante: vedere finalmente tutto ciò che mancava. Ma sotto questa promessa si innesta un’ambizione più profonda: il desiderio di riabitare un luogo che non esiste più. Il problema è che Hogwarts sopravvive soltanto nel ricordo. E i ricordi, quando vengono ricostruiti con eccessiva precisione, rischiano di perdere proprio quell’opacità che li rende vivi. HBO sembra consapevole di questo paradosso e infatti non tenta una replica, ma una sostituzione calibrata tra riconoscibilità e scarto. Se funzionerà, lo scopriremo nel tempo lungo che la serie si è concessa. Per ora, tutto ricomincia. Sempre dallo stesso binario. Con la stessa illusione, ostinatamente irrealistica: che stavolta la lettera arrivi davvero.