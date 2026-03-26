Terremoto nella maggioranza, Maurizio Gasparri lascia la poltrona di capogruppo di Forza Italia al Senato – La lettera

Il senatore è accusato di aver gestito male la campagna referendaria. Pesa il risultato tra i votanti azzurri

Il forzista Maurizio Gasparri lascia la carica di capogruppo al Senato. L’annuncio, già ventilato in mattinata, arriva con l’ordine del giorno di una riunione del gruppo a Palazzo Madama in programma per oggi pomeriggio. Si legge, nel documento siglato dallo stesso Gasparri, tra i punti dell’incontro, “dimissioni del presidente ed elezione del nuovo capogruppo”. Il passo indietro arriva dopo una raccolta firme sottoscritta da 14 dei 20 senatori azzurri.

Al senatore si imputa una campagna referendaria per la giustizia dai toni troppo duri che avrebbe allontanato una parte dell’elettorato forzista da una storica battaglia azzurra (e di Silvio Berlusconi)

Il tema dello scontro

Un cambio di passo tra le fila dei forzisti che segue il repulisti voluto dalla premier nel governo, dopo l’insuccesso del referendum sulla giustizia. Per il partito fondato da Silvio Berlusconi quella sulla separazione delle carriere era una battaglia identitaria, fortemente sostenuta anche dai figli del Cavaliere, Piersilvio e Marina, scesi in campo in prima persona in sostegno del Sì. Dopo il sottosegretario Andrea Delmastro, la capo di gabinetto al ministero della Giustizia Bartolozzi e il tribolato addio di Daniela Santanché, via dunque anche Gasparri dall’incarico in Senato.

Proprio ieri fonti parlamentari raccontavano ad Open di un vertice pomeridiano incentrato sui congressi territoriali, con la volontà di seguire la roadmap per il rinnovamento del partito tracciata dal segretario Tajani. E da più parti si ventilava che il segnale “della famiglia” avrebbe determinato il cambio. Così è avvenuto.

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