Romano Prodi: «Il governo si consumerà da solo»

L'ex premier: ora la maggioranza va conquistata

«La sconfitta del governo è pesante e certificata dai numeri, perché uno scarto di due milioni di voti presentando una proposta di riforma costituzionale che era stata blindata, cioè mai discussa in Parlamento, sono veramente un’enormità». Lo dice, in un’intervista a La Repubblica, l’ex premier Romano Prodi. «Ed è una sconfitta che Meloni si è intestata comparendo sul finale della campagna a vario titolo in trasmissioni e con spot, anche sventolando la scheda elettorale», aggiunge.

Un governo che si consuma da solo

«Il governo ora è in seria difficoltà e andrà consumandosi da solo da qui al voto del 2027», aggiunge Prodi. «Si può essere soddisfatti di un governo che non è nemmeno stato in grado di fare una minima obiezione al presidente americano che ha iniziato una guerra senza neanche avvisarci? Non l’ha fatto con nessuno, certo, ma almeno dopo ai francesi, ai tedeschi e ai polacchi una telefonate l’ha fatta», prosegue. «Batterlo allora sarà più facile, se ci si arriverà preparati», conclude. E sulla maggioranza alternativa vista da Elly Schlein alle urne: «Ho letto, ha ragione, concordo. Però quella maggioranza va conquistata con dei contenuti, non risponde ai partiti. In assoluto come potrei non essere favorevole alle primarie, avendole volute sperimentare per primo e anche con soddisfazione?».

Le primarie

«Il punto però è un altro. È che le primarie sono utili alla fine di un percorso, non all’inizio. Ora c’è da ascoltare un Paese che reclama risposte sulla sanità, sui salari, sulla giustizia anche. E c’è pure una classe di imprenditori che reclama ascolto. Vanno costruiti dei pool di esperti, dei tavoli partecipati. E poi va cercata la sintesi. Che magari non potrà accontentare tutti ma che sia in grado di offrire una visione e delle soluzioni», sostiene. Mentre il Pd per arrivare preparato al 2027 deve «aprirsi alla società, come vado dicendo da tempo. E aprire ai riformisti perché a me sta a cuore una proposta alternativa per guidare questo Paese».