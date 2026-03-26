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Melania Trump al vertice tech a Washington sfila con il robot umanoide "Numero 3" – Il video

26 Marzo 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 25 marzo 2026 La First Lady statunitense, Melania Trump, ha preso parte al vertice globale "Fostering the Future Together Global Coalition", evento dedicato alle nuove frontiere della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Ad accompagnare la First Lady durante l’ingresso nella sala dei lavori è stato Numero 3, un robot umanoide che ha dichiarato di essere stato interamente progettato e costruito negli Stati Uniti. L'automa ha scortato Melania Trump fino al tavolo della conferenza, davanti alle delegazioni internazionali. Al vertice erano presenti diverse First Lady provenienti da tutto il mondo, tra cui la consorte del presidente francese, Brigitte Macron. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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