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Meloni in Algeria, traduttore italiano in difficoltà chiede al collega: Aiutami – Il video

26 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Algeri, 26 marzo 2026 n imprevisto tecnico ha segnato l'inizio delle dichiarazioni congiunte ad Algeri tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune. L'interprete italiano incaricato della traduzione simultanea ha mostrato incertezze sin dalle prime battute dell'incontro. Il traduttore, in evidente difficoltà, è stato udito richiedere l'assistenza di un collega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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