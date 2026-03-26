Meloni in Algeria, traduttore italiano in difficoltà chiede al collega: Aiutami – Il video

(Agenzia Vista) Algeri, 26 marzo 2026 n imprevisto tecnico ha segnato l'inizio delle dichiarazioni congiunte ad Algeri tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune. L'interprete italiano incaricato della traduzione simultanea ha mostrato incertezze sin dalle prime battute dell'incontro. Il traduttore, in evidente difficoltà, è stato udito richiedere l'assistenza di un collega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev