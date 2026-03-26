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Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, lanciati 390 droni e 34 missili – Il video

26 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Ucraina, 24 marzo 2026 Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte 11 regioni dell'Ucraina, causando almeno quattro morti e decine di feriti, tra cui diversi bambini. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato diffuso dalle autorità ucraine mentre sono in corso le operazioni di soccorso e ripristino nelle aree colpite. Secondo i dati ufficiali, Mosca ha impiegato una forza d'urto massiccia: oltre 390 droni e 34 missili di diversa tipologia (balistici, da crociera e guidati). Colpiti edifici residenziali a Zaporizhzhia e Poltava, mentre a Shostka (Sumy) si è concentrato un attacco di quasi 40 droni. Colpito anche un treno passeggeri nel distretto di Kharkiv, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su telegram Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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