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Prandini su export vini italiani: Supereremo difficoltà dei dazi Usa con la qualità dei prodotti – Il video

26 Marzo 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "La capacità imprenditoriale del settore vitivinicolo del nostro Paese è straordinaria ed emerge con tutta la forza nei momenti di maggiore criticità. È questo quello che ci deve appartenere, ed è proprio per questo che come Coldiretti abbiamo voluto organizzare un incontro con i buyer statunitensi più importanti, per continuare un lavoro di valorizzazione e di posizionamento del prodotto su quel mercato", così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a margine dell’incontro promosso a Roma da Coldiretti e Filiera Italia, che ha riunito a Palazzo Rospigliosi istituzioni, imprese e decine di buyer americani in vista del prossimo Vinitaly. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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