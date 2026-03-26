Salvini: Apprezzo lo sforzo creativo, ma non rispondo a domande su Governo e va via – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "Ovviamente io immagino che la comunità giornalista italo-rumena qua presente fosse presente solo e soltanto per l’interesse della norma di legge che siamo andati a presentare e quindi prevengo: io rispondo ovviamente, come sempre, col sorriso a qualunque domanda che riguardi il tema della mattinata. Quindi Santanchè, Delmastro, equilibri, nomine? No",così il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini alla Camera per la conferenza stampa sul riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev