Stefania Craxi nuovo capogruppo FI al Senato: Marina Berlusconi non è adusa a mettere becco – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "A Marina Berlusconi mi lega un sentimento di stima e affetto, lo stesso che legava i nostri padri. Detto questo, Marina Berlusconi non è adusa a, come dire, mettere becco se non esprimendo delle opinioni nel partito, quindi è stata una decisione di un gruppo politico condivisa da tutti e prima di tutto dal segretario", Stefania Craxi nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato, in un punto stampa fuori al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev