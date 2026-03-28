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Accordo di libero scambio Ue-Australia, Von Der Leyen: Costruita partnership solida – Il video

28 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Canberra, 24 marzo 2026 "In questo momento, concentriamoci sulla relazione bilaterale. C'è qualcosa di unico nella partnership tra Europa e Australia. È maturata nel tempo, in modo costante e coerente, basandosi su storie individuali e una visione condivisa del mondo, anche quando siamo ai poli opposti del globo. Sono quindi lieta di essere qui per dimostrare di persona che questa è una relazione costruita per il lungo termine. E oggi sono davvero grata di poter dire che, dopo quasi un decennio di lavoro, di pazienza e di perseveranza, abbiamo concluso l'accordo di libero scambio UE-Australia", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen a una conferenza stampa a Canberra per la conclusione dell'accordo di libero scambio tra Ue e Australia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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